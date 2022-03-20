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الولايات المتحدة تؤكد أن المجلس العسكري في ميانمار ارتكب إبادة جماعية ضد الروهينغا

Lebanon 24
20-03-2022 | 20:04
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