أخبار عاجلة

الحكومة البولندية تعتزم مصادرة الممتلكات والأصول الروسية في البلاد

Lebanon 24
20-03-2022 | 21:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بولندا تشرع في عملية "مصادرة" الممتلكات الروسية في وارسو (الشرق)
lebanon 24
21/03/2022 06:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الروسية ترصد 9 مليارات دولار إضافية لمواجهة آثار العقوبات الغربية (العربية)
lebanon 24
21/03/2022 06:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: الهجوم على مركز تدريب عسكري أوكراني قرب الحدود البولندية تصعيد كبير
lebanon 24
21/03/2022 06:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشارية رئيس وزراء بولندا: أكثر من 1.6 مليون لاجئ دخلوا البلاد منذ بدء العملية الروسية
lebanon 24
21/03/2022 06:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
22:57 | 2022-03-20
22:56 | 2022-03-20
22:30 | 2022-03-20
22:30 | 2022-03-20
22:00 | 2022-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website