13
o
بيروت
17
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
التحكم المروري: 6 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
21-03-2022
|
01:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: 7 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: 7 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
21/03/2022 12:03:19
21/03/2022 12:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
21/03/2022 12:03:19
21/03/2022 12:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: 6 جرحى في 3 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: 6 جرحى في 3 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
21/03/2022 12:03:19
21/03/2022 12:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 4 حوادث، 4 جرحى (التحكم المروري)
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 4 حوادث، 4 جرحى (التحكم المروري)
21/03/2022 12:03:19
21/03/2022 12:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
الـ500 ليرة تدرّ الدولارات في لبنان.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
الـ500 ليرة تدرّ الدولارات في لبنان.. كيف ذلك؟
07:15 | 2022-03-20
20/03/2022 07:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوانٌ صحراويّ ضخم يظهر في صيدا.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوانٌ صحراويّ ضخم يظهر في صيدا.. شاهدوا الفيديو
14:01 | 2022-03-20
20/03/2022 02:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورٌ عاجل بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات من وزارة الطاقة
Lebanon 24
تطورٌ عاجل بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات من وزارة الطاقة
13:09 | 2022-03-20
20/03/2022 01:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جوانا كركي تطالب "المرشح" شربل خليل بمستحقاتها.. والأخير يرد: "ما كنت عارفك بهلنفسية"
Lebanon 24
جوانا كركي تطالب "المرشح" شربل خليل بمستحقاتها.. والأخير يرد: "ما كنت عارفك بهلنفسية"
09:30 | 2022-03-20
20/03/2022 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يحسم أول أيام رمضان.. إليكم الموعد
Lebanon 24
مكتب فضل الله يحسم أول أيام رمضان.. إليكم الموعد
16:19 | 2022-03-20
20/03/2022 04:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
05:48 | 2022-03-21
الرئيس عون يجتمع مع امين سر الدولة البابوية الكاردينال بارولين في حضور وزير الخارجية البابوية المونسنيور غالاغر
05:42 | 2022-03-21
وزير الدفاع الأوكراني: العدو لم يعد يحلم بالاستيلاء على كييف وهو يختنق في منطقتي تشيرنيهيف وسومي
05:41 | 2022-03-21
الكرملين: أي قرار من دول الناتو للتدخل في أوكرانيا سنعتبره تطورا سلبيا
05:40 | 2022-03-21
الكرملين: حظر النفط الروسي سيضر بميزان الطاقة الأوروبي
05:32 | 2022-03-21
الكرملين: أي قرار من دول الناتو للتدخل في أوكرانيا سنعتبره تطورا سلبيا
فيديو
للمرة الأولى الكشف عن إصابة مادونا بالسرطان.. عاشت وحيدة في منزلها وانتصرت (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى الكشف عن إصابة مادونا بالسرطان.. عاشت وحيدة في منزلها وانتصرت (فيديو)
03:20 | 2022-03-21
21/03/2022 12:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أصابت توقعات ليلى عبد اللطيف عربياً.. وهذا ما قالته عن لبنان والانتخابات! (فيديو)
Lebanon 24
هكذا أصابت توقعات ليلى عبد اللطيف عربياً.. وهذا ما قالته عن لبنان والانتخابات! (فيديو)
10:20 | 2022-03-20
21/03/2022 12:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)
Lebanon 24
رسالة ضابط أوكراني لبايدن وماكرون: يموت الأطفال وكبار السن (فيديو)
04:00 | 2022-03-20
21/03/2022 12:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact