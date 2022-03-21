فراس الأبيض لـ"صوت كل لبنان": هناك انخفاض بأعداد الإصابات بكورونا ولكن هذا لا يعني أنّنا انتهينا من الوباء فهناك ارتفاع بالأعداد في دول أوروبية ويجب رفع نسبة اللقاح

Lebanon 24