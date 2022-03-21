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الصين تعلن تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 1,6 مليون دولار (العربية)

Lebanon 24
21-03-2022 | 03:26
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