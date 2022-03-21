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الرئيس عون يجتمع مع امين سر الدولة البابوية الكاردينال بارولين في حضور وزير الخارجية البابوية المونسنيور غالاغر

Lebanon 24
21-03-2022 | 05:48
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