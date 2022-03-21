أخبار عاجلة

الراعي بعد لقائه أبو الغيط: يعنينا بأن يكون لبنان عضواً فاعلاً في جامعة الدول العربية ولا نريد أن يكون لبنان عالة على أحد بل نريده أن يكون مساعداً ويلعب دوراً ويؤدي رسالته

Lebanon 24
21-03-2022 | 07:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: نعلن اعتزازنا بأن يكون لبنان دولة المقر للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية
lebanon 24
21/03/2022 17:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بو غنطوس: سيكون لدول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية موقف من لبنان الرسمي إذا أهدر المبادرة الخليجية
lebanon 24
21/03/2022 17:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: حريصون على ألا يفتح قرار مجلس شورى الدولة بشأن المركز التربوي للبحوث باباً للدخول في دوامة صراع جديد على رئاسة المركز وقد يكون ذلك مدخلاً للبعض كي يتلاعبوا بمناهجنا اللبنانية
lebanon 24
21/03/2022 17:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال احتفال في السراي الحكومي: نسعى على الدوام من أجل أن يكون لبنان فاعلاً ضمن الواحة العربية
lebanon 24
21/03/2022 17:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
11:21 | 2022-03-21
11:17 | 2022-03-21
11:12 | 2022-03-21
11:11 | 2022-03-21
11:06 | 2022-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website