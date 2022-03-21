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الراعي بعد لقائه أبو الغيط: يعنينا بأن يكون لبنان عضواً فاعلاً في جامعة الدول العربية ولا نريد أن يكون لبنان عالة على أحد بل نريده أن يكون مساعداً ويلعب دوراً ويؤدي رسالته
Lebanon 24
21-03-2022
|
07:33
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