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الراعي: لا يُمكن أن يعيش لبنان في حروب لا دخل لنا فيها وتحدثنا عن الحياد لأن لبنان في حياده الناشط والإيجابي يخدم اللبنانيين من دون أي استثناء

Lebanon 24
21-03-2022 | 07:35
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الراعي: لبنان في حياده الناشط والإيجابي يخدم اللبنانيين من دون أي استثناء
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21/03/2022 17:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: ان ولادة لبنان هي الاستثناء الذي كان يجدر باللبنانيين ان يقترحوه قاعدة لشعوب الشرق الاوسط لكننا لم نعرف قيمة هذا الوطن النعمة
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21/03/2022 17:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي للـ"أم تي في": السيسي يحب لبنان واللبنانيين وقد شكرته على الجسر الجوي الذي أنشأه بعد انفجار المرفأ ممّا يعبّر عن محبته وعلى فتح أبواب مصر للبنانيين وعلى مواقفه الداعمة دائماً للبنان
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21/03/2022 17:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: يجب ألا يحجب الاستحقاق الانتخابي الرؤية عن احتياجات اللبنانيين وغذائهم خصوصاً في هذه اللحظة الراهنة التي عادت فيها شياطين الاحتكار الى استغلال الناس
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