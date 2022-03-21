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رئيس مجلس النواب الأوكراني: 13 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا أكدت ضرورة تحديث دفاعنا الجوي
Lebanon 24
21-03-2022
|
07:35
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