بيان رسمي من الفاتيكان عن لقاء البابا فرنسيس بالرئيس عون: تركيز على أهمية العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين لبنان والفاتيكان وبحث المشاكل التي يعاني منها لبنان

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