بيان رسمي من الفاتيكان: نأمل ان تساهم المساعدات الدولية اضافة الى الانتخابات النيابية المقبلة والإصلاحات الضرورية في تمتين علاقات العيش المشترك السلمية بين مختلف المكونات الطائفية في بلاد الأرز

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