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بيان رسمي من الفاتيكان: نأمل ان تساهم المساعدات الدولية اضافة الى الانتخابات النيابية المقبلة والإصلاحات الضرورية في تمتين علاقات العيش المشترك السلمية بين مختلف المكونات الطائفية في بلاد الأرز

Lebanon 24
21-03-2022 | 10:02
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