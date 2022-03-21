أخبار عاجلة

الخام الأميركي يرتفع 6 دولارات إلى أكثر من 110دولارات للبرميل

Lebanon 24
21-03-2022 | 10:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
النفط الخام الأميركي يرتفع أكثر من 7 دولارات إلى نحو 111 دولارا للبرميل
lebanon 24
21/03/2022 19:46:26 Lebanon 24 Lebanon 24
خام برنت يرتفع أكثر من 8 دولارات ويسجل 106,64 دولارا للبرميل (العربية)
lebanon 24
21/03/2022 19:46:26 Lebanon 24 Lebanon 24
خام "برنت" يرتفع 1.4% إلى 101.39 دولار للبرميل والخام الأميركي يقفز أكثر من 2% إلى 98.71 دولار
lebanon 24
21/03/2022 19:46:26 Lebanon 24 Lebanon 24
العقود الآجلة للنفط الأميركي ترتفع أكثر من 3 دولارات إلى 111.76 دولارا للبرميل
lebanon 24
21/03/2022 19:46:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
13:44 | 2022-03-21
13:36 | 2022-03-21
13:34 | 2022-03-21
13:29 | 2022-03-21
13:23 | 2022-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website