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أخبار عاجلة
وزيرة خارجية بريطانيا: مع العقوبات الصارمة على روسيا نواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية والمساعدة الإنسانية
Lebanon 24
21-03-2022
|
10:38
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