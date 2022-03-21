ولي عهد أبوظبي: نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معاً بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة (سكاي نيوز عربية)

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