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الرئيس عون من روما: لدعم اقتراح انشاء صندوق دعم وطني للبنان برعاية الكرسي الرسولي ومضاعفة برامج المساعدات للبنان

Lebanon 24
21-03-2022 | 12:43
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