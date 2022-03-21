أخبار عاجلة

التحكم المروري: نذكر بتحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من جونية باتجاه بيروت اعتباراً من الساعة 23:00

Lebanon 24
21-03-2022 | 16:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: نذكر بتحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من بيروت باتجاه جونية اعتبارا من الساعة 11:00
lebanon 24
22/03/2022 01:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تحويل الطريق البحرية استثنائيًّا الساعة 10:30 لتصبح وجهتها من بيروت باتجاه جونية
lebanon 24
22/03/2022 01:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: اعادة فتح الطريق عند انفاق المطار باتجاه بيروت والسير الى تحسن تدريجي
lebanon 24
22/03/2022 01:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من المنارة - عين المريسة باتجاه القاعدة البحرية بيروت من دون عوائق (التحكم المروري)
lebanon 24
22/03/2022 01:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
19:05 | 2022-03-21
18:40 | 2022-03-21
18:39 | 2022-03-21
18:30 | 2022-03-21
18:30 | 2022-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website