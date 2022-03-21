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أسعار النفط تغلق مرتفعة أكثر من 7% لتقترب من 116 دولارا للبرميل من نفط خام برنت (رويترز)
Lebanon 24
21-03-2022
|
17:09
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