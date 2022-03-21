أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني: اللقاء مع بوتين ضروري "بأي صيغة" لوقف الحرب

Lebanon 24
21-03-2022 | 18:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني أمام الكنيست: إسرائيل وأوكرانيا مهددتان بخطر التدمير والحرب الروسية تمثل مأساة لأوكرانيا ولليهود والعالم أجمع
lebanon 24
22/03/2022 04:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني مخاطبا بوتين: حان الوقت للقاء والتحدث
lebanon 24
22/03/2022 04:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه مطالب بوتين لوقف الحرب مع أوكرانيا
lebanon 24
22/03/2022 04:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
شولتس يدعو بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا والسماح بوصول المساعدات (العربية)
lebanon 24
22/03/2022 04:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
19:57 | 2022-03-21
19:56 | 2022-03-21
19:55 | 2022-03-21
19:54 | 2022-03-21
19:47 | 2022-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website