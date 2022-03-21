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بايدن: أؤكد أن النيتو لم يكن موحدا أكثر مما هو عليه الآن إزاء الحرب الروسية على أوكرانيا

Lebanon 24
21-03-2022 | 18:18
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