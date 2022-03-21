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وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي: يجب تعزيز أمن المنشآت النووية المدنية الأوكرانية

Lebanon 24
21-03-2022 | 19:57
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