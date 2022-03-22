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أخبار عاجلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الأربعاء على مشروع قرار فرنسي مكسيكي بشأن أوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
22-03-2022
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00:55
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