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أخبار عاجلة
الجيش الأوكراني يعلن استعادة السيطرة على مدينة ماكاريف قرب العاصمة كييف بعد معارك مع القوات الروسية
Lebanon 24
22-03-2022
|
02:04
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