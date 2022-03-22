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عون: أجزاء من اراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة من قبل اسرائيل وعند التوصل الى تحريرها يمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام لحفظ الحقوق

Lebanon 24
22-03-2022 | 06:37
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