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عون: مقاومة الاحتلال ليست إرهاباً وليس لحزب الله المكون من لبنانيين وحرر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي أي تأثير على الواقع الأمني الداخلي للبنانيين

Lebanon 24
22-03-2022 | 06:37
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