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الرئاسة المصرية: اجتماع السيسي مع ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بحث استقرار سوق الطاقة والأمن الغذائي

Lebanon 24
22-03-2022 | 07:50
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