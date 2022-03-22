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الرئيس عون: لبنان لم يعد قادراً على تحمل اعباء وأحمال النزوح السوري وعلى الدول المانحة اعطاء الحوافز داخل سوريا لتحفيز النازحين على العودة

Lebanon 24
22-03-2022 | 09:01
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