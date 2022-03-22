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بولندا: اقترحنا إقصاء روسيا من مجموعة الـ20 وأميركا أظهرت ردا إيجابيا

Lebanon 24
22-03-2022 | 10:21
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