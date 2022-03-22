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المستشار الألماني: أدعو الرئيس بوتين مجددا وبشكل لا لبس فيه إلى وقف الأعمال العدائية وسحب قواته من أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
22-03-2022 | 12:16
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