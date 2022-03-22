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الدفاع الروسية: إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من خاركيف (العربية)

Lebanon 24
22-03-2022 | 12:27
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