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أخبار عاجلة
"وول ستريت جورنال" عن مصادر: إدارة بايدن تبحث منح منتجي نفط أميركيين تصاريح لزيادة إنتاج فنزويلا النفطي (الجزيرة)
Lebanon 24
22-03-2022
|
12:51
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