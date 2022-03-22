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نائب وزير الخارجية البولندي: لا نريد أي مواجهة مباشرة مع روسيا نريدها فقط أن توقف هذه الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
22-03-2022 | 13:31
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