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بايدن: أتطلع في زيارتي لبولندا إلى مناقشة الاستجابة للأزمة الإنسانية التي خلقتها روسيا في أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
22-03-2022 | 14:54
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