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بلينكن: أجريت مباحثات مهمة مع أمين عام الناتو بشأن تعزيز قدرات للحلف على الردع والدفاع

Lebanon 24
22-03-2022 | 16:27
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