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المتحدث باسم البنتاغون: لا نعرف سبب استخدام روسيا صواريخ فرط صوتية وربما كان ذلك لنفاد مخزون صواريخها الدقيقة

Lebanon 24
22-03-2022 | 16:38
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