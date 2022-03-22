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بيان لممثلي قيادة الجيش بلجنة 5+5 يتهم حكومة الدبيبة بوقف مرتبات منتسبي القوات المسلحة منذ 3 أشهر

Lebanon 24
22-03-2022 | 18:13
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