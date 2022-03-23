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الرئيس عون: ليكن حضور قديس لبنان في قلب روما فعل إيمان متجدد بلبنان، ولتفض نعمه على هذا الدير فيرتفع منارة اشعاع روحي وثقافي على اسم لبنان

Lebanon 24
23-03-2022 | 01:36
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