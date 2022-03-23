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الرئاسة الأوكرانية تطلق موقعا إلكترونيا بشأن كيفية إرسال المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
23-03-2022 | 01:54
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