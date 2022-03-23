أخبار عاجلة

رئيس الإدارة الإقليمية في تشيرنيهيف: الجيش الروسي شن هجوما جويا على جسر نهر ديسنا الذي يربط المدينة بكييف

Lebanon 24
23-03-2022 | 02:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف: الجيش الروسي يحشد جنوده باتجاه إيزيوم وقواتنا تمنعه من التقدم
lebanon 24
23/03/2022 15:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية ميليتوبول الأوكرانية: الجيش الروسي يحكم سيطرته على المدينة بشكل كامل
lebanon 24
23/03/2022 15:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في سومي: عدة مناطق بالمدينة بلا كهرباء ولا مياه بسبب القصف الروسي (الجزيرة)
lebanon 24
23/03/2022 15:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي يقول إن المركز التجاري الذي قصفه في كييف كان يُستخدم كمستودع للأسلحة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/03/2022 15:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
09:14 | 2022-03-23
09:12 | 2022-03-23
08:59 | 2022-03-23
08:55 | 2022-03-23
08:46 | 2022-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website