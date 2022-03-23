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زيلنسكي: المحطة النووية في تشيرنوبل تحت الاحتلال الروسي ولدينا تهديد أيضا للمحطة النووية في زابوروجيا

Lebanon 24
23-03-2022 | 05:07
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