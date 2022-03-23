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الراعي لـmtv: لبنان فقد صحّته وهويّته الأساسيّة وهي الحياد فهو ليس للحرب والصراعات والانعزال عن العالم إنّما لبنان رسالة الحوار والتلاقي

Lebanon 24
23-03-2022 | 05:30
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البطريرك الراعي لـmtv: أسباب العزلة معروفة والحلّ هو في أن يكون لبنان بلداً حياديًّا عندها يعود الازدهار والنمو فالحرب والصراعات والخلافات ليست لصالح اللبنانيين ويجب ألا يكون البلد دويلات أو جمهوريّات ويجب أن يكون سيّد نفسه
lebanon 24
23/03/2022 15:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى بعد لقائه عون: نحن دائماً مع نهج الحوار والتلاقي والانفتاح ونحن معكم في مركب واحد وفي مهمة واحدة هدفها انقاذ لبنان الرسالة
lebanon 24
23/03/2022 15:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لا يُمكن أن يعيش لبنان في حروب لا دخل لنا فيها وتحدثنا عن الحياد لأن لبنان في حياده الناشط والإيجابي يخدم اللبنانيين من دون أي استثناء
lebanon 24
23/03/2022 15:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي بعد لقائه أبو الغيط: يعنينا بأن يكون لبنان عضواً فاعلاً في جامعة الدول العربية ولا نريد أن يكون لبنان عالة على أحد بل نريده أن يكون مساعداً ويلعب دوراً ويؤدي رسالته
lebanon 24
23/03/2022 15:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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