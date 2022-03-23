أخبار عاجلة

شولتس لزيلنسكي: يمكن لكييف الاعتماد على مساعدتنا وقد فرضنا عقوبات على روسيا ستظهر عواقبها خلال الأسابيع المقبلة

Lebanon 24
23-03-2022 | 06:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفرنسية تعلن أنها ستفرض خلال الساعات المقبلة عقوبات جديدة على روسيا
lebanon 24
23/03/2022 15:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية البريطانية: فرضنا عقوبات جديدة على أكثر من 1000 فرد مرتبط بروسيا
lebanon 24
23/03/2022 15:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع البريطانية: روسيا أجرت عملية إنزال برمائي في بحر آزوف ويمكن أن تجري المزيد في الأسابيع القادمة
lebanon 24
23/03/2022 15:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تُحذّر من أن العقوبات يمكن أن تؤدي إلى سقوط محطة الفضاء الدولية (العربية)
lebanon 24
23/03/2022 15:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
09:23 | 2022-03-23
09:20 | 2022-03-23
09:14 | 2022-03-23
09:12 | 2022-03-23
08:59 | 2022-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website