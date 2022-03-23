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شركة "توتال" الفرنسية: نستطيع تعويض النفط الروسي ولكن الغاز لا يمكن استبداله

Lebanon 24
23-03-2022 | 06:47
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