أخبار عاجلة

فضل الله: قدّمنا اقتراح قانون لرفع الحصانات ولكن الكثيرين تمنّعوا عن التصويت معنا وهم يتحمّلون مسؤولية ذلك

Lebanon 24
23-03-2022 | 07:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الجميّل: نأمل التصويت بأسرع وقت على اقتراح القانون الذي قدّمناه عن اللامركزية ففي ظلّ فشل الدولة والتعطيل المستمرّ يتبيّن كم أنّ إقرار اللامركزية الإدارية ضرورة مطلقة
lebanon 24
23/03/2022 15:28:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله قدم اقتراح قانون معجلا لاضافة مادة الى قانون اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية
lebanon 24
23/03/2022 15:28:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: اهتمامنا الاول هو اللامركزية وهو اقتراح قانون نأمل التصويت عليه!
lebanon 24
23/03/2022 15:28:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بلال عبد الله قدم اقتراح قانون مكررا معجلا لتأمين مساهمة مالية لتعاونية موظفي الدولة
lebanon 24
23/03/2022 15:28:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
09:23 | 2022-03-23
09:20 | 2022-03-23
09:14 | 2022-03-23
09:12 | 2022-03-23
08:59 | 2022-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website