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أمين عام الناتو: الصين وفرت دعما سياسيا لروسيا ونشعر بالقلق من إمكانية توفيرها دعما ماديا لموسكو

Lebanon 24
23-03-2022 | 09:20
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