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أمين عام الناتو: عضوية أوكرانيا في النيتو غير مطروحة على جدول أعمالنا غدا

Lebanon 24
23-03-2022 | 09:23
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