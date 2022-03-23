أخبار عاجلة

الكرملين: إتصال هاتفي بين بوتين وشولتس ناقش المفاوضات الروسية الأوكرانية

Lebanon 24
23-03-2022 | 09:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إنترفاكس: الرئيس الروسي يبحث مع نظيره الفرنسي خلال اتصال هاتفي المفاوضات الروسية الأوكرانية (الجزيرة)
lebanon 24
23/03/2022 18:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّق الكرملين على مواصلة المفاوضات الروسية الأوكرانية؟
lebanon 24
23/03/2022 18:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ماكرون وشولتس تطورات الأوضاع في أوكرانيا
lebanon 24
23/03/2022 18:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مكالمة هاتفية بين الرئيسين بايدن وبوتين السبت لمناقشة الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
23/03/2022 18:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
12:38 | 2022-03-23
12:36 | 2022-03-23
12:34 | 2022-03-23
12:33 | 2022-03-23
12:31 | 2022-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website