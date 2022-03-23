الرئيس ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: التصريحات التي صدرت عن الكويت والمملكة العربية السعودية تؤشر بأن الغيمة التي خيّمت على علاقات لبنان الى زوال قريبا

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