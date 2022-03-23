ميقاتي: ما يربط لبنان وشعبه بإخوانه في دول الخليج تاريخ مشترك وايمان بمصير مشترك واي التزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعاً على أمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات الى طبيعتها

Lebanon 24