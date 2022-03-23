أخبار عاجلة

ميقاتي عن موضوع القضاء: نكرر أن اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غير

Lebanon 24
23-03-2022 | 10:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماع مع وزير العدل: حريصون على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية
lebanon 24
23/03/2022 18:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي وابو الغيط في احتفال السراي الحكومي اليوم بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه بالقانون والقضاء
lebanon 24
23/03/2022 18:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضي غسان عويدات لـ "الجديد": لا قرار حتّى اللحظة باعتكاف القضاة ومجلس القضاء الأعلى سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم غد للبتّ بالموضوع
lebanon 24
23/03/2022 18:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نحنُ مع انتظام القضاء بشكل كامل ولا نتدخل أبداً بعمله
lebanon 24
23/03/2022 18:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
12:38 | 2022-03-23
12:36 | 2022-03-23
12:34 | 2022-03-23
12:33 | 2022-03-23
12:31 | 2022-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website