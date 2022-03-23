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مندوبة هولندا في الأمم المتحدة: ارتفاع أسعار الطاقة والوقود سيزيد من أزمة الغذاء في العالم

Lebanon 24
23-03-2022 | 10:41
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